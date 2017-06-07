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Андрей Семенов отказался комментировать непопадание в состав сборной
Защитник "Терека" Андрей Семенов отказался прокомментировать свое непопадание в итоговую заявку сборной России на Кубок конфедераций.
В состав из 23 игроков, помимо Семенова, не попали защитник Роман Нойштедтер и вратарь Александр Беленов.
- Не хотелось бы комментировать решение тренера, – цитирует Семенова "СЭ".
В состав из 23 игроков, помимо Семенова, не попали защитник Роман Нойштедтер и вратарь Александр Беленов.
- Не хотелось бы комментировать решение тренера, – цитирует Семенова "СЭ".
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