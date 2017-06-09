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Вратарь Сергей Песьяков перешел из "Спартака" в "Ростов"

Сергей Песьяков подписал контракт с "Ростовом", информирует официальный сайт клуба.

28-летний экс-голкипер "Спартака" заключил с донским клубом соглашение на 2 года.

Напомним, накануне Rusfootball.info сообщил о договоренности между Песьяковым и клубом из Ростова-на-Дону.

Теги: Песьяков Ростов
Сегодня, 14:59
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№14 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сергей,только не в матчах со Спартаком!Всего доброго!
Регистрация: 14.12.2011
№13 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
Цитата: Бриг
Песьяков не плохая замена..рано его похоронили..

Джанаева в свое время еще глубже закапывали )


Джанаев сам себя закопал чудовищными ляпами, играя за нас.
Регистрация: 27.04.2009
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну и славненько. селихов железно второй. а может. как я надеюсь и первый номер


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Успехов!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№10 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Ворота уже не пустые . Хорошо. А кем заменить семерых козлят, ушедших за вожаком?

Увы, но некем. Равноценных не найти, клубу будет очень тяжело в сезоне.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:42) #
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Джанаева и Дзюбу тоже из пищевика списали по профнепригодности, а смотри, ушли и заиграли. Так что удачи Песьякову.
Регистрация: 25.02.2016
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 23.11.2009
№7 Написал: mustang (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
сочувствую ростову
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Бриг
Песьяков не плохая замена..рано его похоронили..

Джанаева в свое время еще глубже закапывали )
Регистрация: 21.05.2016
№5 Написал: tuner (Сегодня, 15:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ворота уже не пустые . Хорошо. А кем заменить семерых козлят, ушедших за вожаком?
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, Серега!!!
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Да все равно после ухода Джанаева и Медведева, Песьяков не плохая замена..рано его похоронили..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:07) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ура ! Удачи Сереге !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:01) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
урааааа... дождались


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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