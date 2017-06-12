Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр (фото)

Футболисты "Спартака" вышли из отпуска, передает пресс-служба клуба.

Первые десять спартаковцев прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое по традиции состоялось в Клинике спортивной медицины. Серию тестов в понедельник прошли Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев.

Руководили процессом глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб нашего клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.

Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков - Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.

14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.

Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.

Теги: Спартак
Сегодня, 12:03
Напечатать
8
(5)
№8 Написал: LLM (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
GS,
Спасибо за инфу, что-то я пропустил. А по Ещенко что слышно? И кто такая Вика?
Регистрация: 21.02.2017
№7 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дерзайте,сезон будет тяжёлый!
Регистрация: 12.06.2017
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Работайте чемпионы!


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (0)

LLM,
вика клевещет:

В июне «Спартак» выкупил трансфер Тигиева за сумму отступных 1 млн. евро и подписал с игроком контракт на четыре года
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:47) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Рановато, к европейскому реваншу готовятся?? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: LLM (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Два вопрса. 1) разве Тигиева уже выкупили? Как бы вроде бы срок аренды уже истек;
2) С Ещенко продлили контракт? У него он вроде бы истекал в июне?
Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 12:27) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А где же икра? Пора бы! А с такой кабачковой ловить нечего!!!
Регистрация: 9.10.2012
№1 Написал: jeck324 (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично! За работу парни.


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.