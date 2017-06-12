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"Спартак" вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр (фото)
Футболисты "Спартака" вышли из отпуска, передает пресс-служба клуба.
Первые десять спартаковцев прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое по традиции состоялось в Клинике спортивной медицины. Серию тестов в понедельник прошли Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев.
Руководили процессом глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб нашего клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.
Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков - Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.
14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.
Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.
Первые десять спартаковцев прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое по традиции состоялось в Клинике спортивной медицины. Серию тестов в понедельник прошли Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев.
Руководили процессом глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб нашего клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.
Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков - Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.
14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.
Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.
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