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Юрий Газинский: слышал о новозеландском регби, но мы будем в футбол играть

Юрий Газинский: слышал о новозеландском регби, но мы будем в футбол игратьПолузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке к первому матчу Кубка конфедераций против Новой Зеландии, оценил свои перспективы сыграть на турнире и игру нашей команды в контрольных встречах, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Насколько тяжело тренироваться без игровой практики в товарищеских матчах?

- Мы все тренируемся, готовимся, все зависит от нас. Нужно постараться максимально себя проявить, а принимать решение будет тренерский штаб.

- Какое впечатление со стороны оставила игра сборной в товарищеских матчах?

- Что касается Венгрии, то по ней делать выводы не совсем хочется, сделали акцент на Чили. Атакующая, команда хорошо сбалансированная. Считаю, что хорошо провели матч. На теоретическом занятии Станислав Саламович указал на ошибки, будем их исправлять.

- Когда Роман Зобнин получил травму, промелькнула мысль, что Вы можете его заменить?

- Наверное, это не совсем правильно. Хочется пожелать Роману скорейшего выздоровления. Об этом не думал. Что касается моей игры, то, повторюсь, нужно максимально тренироваться и доказывать свою состоятельность.

- Сегодня на тренировке по тактике к Новой Зеландии команда готовилась, были какие-то наставления?

- Сегодня нет.

- Имеете представление о команде?

- Будет теория, будем разбирать.

- Слышали про новозеландское регби? Не боитесь, что они против Вас не в футбол, а в регби будут играть?

- Да, слышал, но мы будем играть в футбол с ними.

- Не видели какие-то сюжеты о новом поле в Санкт-Петербурге?

- Не видели, 15-го приедем и посмотрим.
Теги: Сборная России Газинский
Сегодня, 12:57
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