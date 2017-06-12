Юрий Газинский: слышал о новозеландском регби, но мы будем в футбол играть

Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке к первому матчу Кубка конфедераций против Новой Зеландии, оценил свои перспективы сыграть на турнире и игру нашей команды в контрольных встречах, передаёт корреспондент- Мы все тренируемся, готовимся, все зависит от нас. Нужно постараться максимально себя проявить, а принимать решение будет тренерский штаб.- Что касается Венгрии, то по ней делать выводы не совсем хочется, сделали акцент на Чили. Атакующая, команда хорошо сбалансированная. Считаю, что хорошо провели матч. На теоретическом занятии Станислав Саламович указал на ошибки, будем их исправлять.- Наверное, это не совсем правильно. Хочется пожелать Роману скорейшего выздоровления. Об этом не думал. Что касается моей игры, то, повторюсь, нужно максимально тренироваться и доказывать свою состоятельность.- Сегодня нет.- Будет теория, будем разбирать.- Да, слышал, но мы будем играть в футбол с ними.- Не видели, 15-го приедем и посмотрим.