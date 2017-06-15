Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Смольников: Чичарито - good player, Роналду - best of the best

Защитник сборной России Игорь Смольников высказался в преддверии старта Кубку конфедераций.

"Готовы хорошо, но на деле увидим только в официальных матчах. Контрольные игры мы провели на достаточно приличном уровне, поэтому настроение в команде хорошее. Такой большой турнир бывает раз в жизни, жду больше позитивных моментов.

Нагрузку мы уже сбавили, все ребята чувствуют себя хорошо. Конечно, мне будет приятно сыграть в Санкт-Петербурге на нашем стадионе. Думаю, это будет удачный для нас стадион, и мы победим. Нет смысла говорить о газоне, потому что его уже перестелили.

Станет ли Головин сильнее на этом турнире? У Саши всё есть, чтобы проявить себя. Желаю ему удачи и попасть в топ-команду.

О Португалии мы будем думать только после Новой Зеландии. Что думаю о Португалии и Мексике? Very strong. Это сильные соперники, к каждой игре нам нужно подойти в максимальной готовности.

Чичарито - good player, а Криштиану Роналду - best of the best. Конечно, я хочу сыграть против них. Мы ставим перед собой максимальную задачу, а в матче открытия тем более хотим победить",- передаёт слова Смольникова "Чемпионат".
Теги: Смольников Сборная России
Сегодня, 12:52
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Арес (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
в чемионшип метит?

Ага. Слово "ballboy" только выучит - и сразу туда


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
это он хвастается знаниями английского? в чемионшип метит?


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.