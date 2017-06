Игорь Смольников: Чичарито - good player, Роналду - best of the best

Защитник сборной России Игорь Смольников высказался в преддверии старта Кубку конфедераций."Готовы хорошо, но на деле увидим только в официальных матчах. Контрольные игры мы провели на достаточно приличном уровне, поэтому настроение в команде хорошее. Такой большой турнир бывает раз в жизни, жду больше позитивных моментов.Нагрузку мы уже сбавили, все ребята чувствуют себя хорошо. Конечно, мне будет приятно сыграть в Санкт-Петербурге на нашем стадионе. Думаю, это будет удачный для нас стадион, и мы победим. Нет смысла говорить о газоне, потому что его уже перестелили.Станет ли Головин сильнее на этом турнире? У Саши всё есть, чтобы проявить себя. Желаю ему удачи и попасть в топ-команду.О Португалии мы будем думать только после Новой Зеландии. Что думаю о Португалии и Мексике? Very strong. Это сильные соперники, к каждой игре нам нужно подойти в максимальной готовности.Чичарито - good player, а Криштиану Роналду - best of the best. Конечно, я хочу сыграть против них. Мы ставим перед собой максимальную задачу, а в матче открытия тем более хотим победить",- передаёт слова Смольникова " Чемпионат ".