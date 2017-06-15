Форвард Новой Зеландии: Россия ассоциируется с матрешкой, пельменями и футболом

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес в 2012-м вывел «Аланию» в РФПЛ, а через пять лет вернулся в Россию на Кубок конфедераций.– Скучали по России? – спросили Косту российские журналисты после медиа-брифинга команды в Петербурге.– Да, немного. Я неплохо провел время в России, правда было довольно тяжело. Я был очень молод, мне едва исполнился 21 год, так что переезд дался непросто. Но оглядываясь назад, я вспоминаю только хорошее о Владикавказе. Жизнь там правда очень сильно отличалась от жизни в Новой Зеландии. В общем, для меня это был хороший опыт. В противном случае я бы никогда не побывал на Кавказе.– До этого я не был в Санкт-Петербурге, так что сейчас для меня все в новинку. В Петербурге и Москве население гораздо больше, чем во Владикавказе, а столица – еще и более загруженный город. Если бы еще съездил в сам Владикавказ – мог бы заметить, как там изменилась жизнь (улыбается). Но и Санкт-Петербург – очень классный город.– В принципе да. У меня был очень хороший сезон в Австралии, и «Алания» была во мне очень заинтересована. Когда к тебе такой интерес – чувствуешь себя хорошо. Я без особых раздумий принял это предложение. Я был на каникулах в Новой Зеландии и прямо оттуда полетел в Москву подписывать контракт.– Нет-нет. Конечно, все сложилось не так, как я планировал, но я получил много опыта. Я уехал один и извлек много полезных вещей. Так что переезд в Россию точно не был ошибкой.– Да, было неприятно. Я был молод, а в юном возрасте очень важно получать много игровой практики. Это и стало причиной того, что я покинул «Аланию» через год.– Я чувствовал себя довольно комфортно во Владикавказе. Никогда не сталкивался ни с какими опасностями. У клуба была хорошая инфраструктура и персонал. Практически все время я проводил дома и на клубной базе, разве что иногда ходил куда-нибудь обедать. К счастью, я не попадал в сложные ситуации.– Нет-нет (смеется). Я очень миролюбивый человек.– Да, конечно. Честно говоря, поэтому я ехал туда с опаской. Но как уже сказал, у меня там не было никаких проблем.– Хорошие. Да, я играл немного в конце сезона, но у меня не было проблем с ним. Я понимаю, что у Газзаева была своя работа: кто-то играет, а другой – нет. Каждый тренер продвигает свой взгляд. Это его команда.– Не уверен. Кажется, в региональной лиге.– Это ужасно. Повторюсь, у меня в команде было немало друзей. Я надеюсь, что те ребята, с которыми я играл, хорошо продолжили карьеру и не пострадали из-за этого. Это большое несчастье.– Вот эта кукла, которую открываешь, а там еще одна.– Да, она. Еще не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри – мясо.– Я много их съел в России (улыбается). А третья вещь…– Нет, это слишком для меня (смеется). Все-таки футбол – я приезжал сюда из-за этого.