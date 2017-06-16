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Виталий Мутко: Россия полностью готова к Кубку конфедераций

Президент РФС, председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко рассказал о готовности России к проведению Кубка конфедераций — 2017.

"Хочу от всей души приветствоваться вас в России. Сегодня важное событие, в преддверии Кубка конфедераций, турнира чемпионов. Можем всех информировать, что Россия готова к проведению турнира. Мы приняли все необходимые меры, всё готово, все меры безопасности приняты.

Готовы дополнительные новые сервисы, безвизовый сервиз для тех болельщиков, кто приехал на футбол, бесплатный проезд между городами. В городах принято решение о бесплатном проезде.

Пожелаю удачи турниру и всем командам. Будут играть сильнейшие футболисты мира. Мы с нетерпением ждём начала турнира", - передаёт слова Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:51
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
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безвизовый сервиз для тех болельщиков, кто приехал на футбол


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Регистрация: 29.08.2007
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