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Виталий Мутко: Россия полностью готова к Кубку конфедераций
Президент РФС, председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко рассказал о готовности России к проведению Кубка конфедераций — 2017.
"Хочу от всей души приветствоваться вас в России. Сегодня важное событие, в преддверии Кубка конфедераций, турнира чемпионов. Можем всех информировать, что Россия готова к проведению турнира. Мы приняли все необходимые меры, всё готово, все меры безопасности приняты.
Готовы дополнительные новые сервисы, безвизовый сервиз для тех болельщиков, кто приехал на футбол, бесплатный проезд между городами. В городах принято решение о бесплатном проезде.
Пожелаю удачи турниру и всем командам. Будут играть сильнейшие футболисты мира. Мы с нетерпением ждём начала турнира", - передаёт слова Мутко "Чемпионат".
"Хочу от всей души приветствоваться вас в России. Сегодня важное событие, в преддверии Кубка конфедераций, турнира чемпионов. Можем всех информировать, что Россия готова к проведению турнира. Мы приняли все необходимые меры, всё готово, все меры безопасности приняты.
Готовы дополнительные новые сервисы, безвизовый сервиз для тех болельщиков, кто приехал на футбол, бесплатный проезд между городами. В городах принято решение о бесплатном проезде.
Пожелаю удачи турниру и всем командам. Будут играть сильнейшие футболисты мира. Мы с нетерпением ждём начала турнира", - передаёт слова Мутко "Чемпионат".
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