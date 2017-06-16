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Источник: "Спартак" рассматривает вариант покупки Максима Канунникова
"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Рубина" Максиму Канунникову.
"В связи с травмой Романа Зобнина у "Спартака" возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у "Рубина" Канунникова.
Ожидается, что игрок прибудет в расположение "Спартака" в июле, если клубы согласуют условия сделки", – рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"В связи с травмой Романа Зобнина у "Спартака" возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у "Рубина" Канунникова.
Ожидается, что игрок прибудет в расположение "Спартака" в июле, если клубы согласуют условия сделки", – рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
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