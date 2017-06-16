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Источник: "Спартак" рассматривает вариант покупки Максима Канунникова

"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Рубина" Максиму Канунникову.

"В связи с травмой Романа Зобнина у "Спартака" возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у "Рубина" Канунникова.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение "Спартака" в июле, если клубы согласуют условия сделки", – рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Спартак Канунников Трансферы
Сегодня, 14:52
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№18 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:48) #
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online

Дожили, ТАСС вбросами занимается. У нас Канунниковых в Спартаке 2, как грязи.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№17 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:24) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
После вдохновляющих речей Фурсенко Спартак пошел по пути Зенита и тоже взял курс на зенитовских воспитанников smiley
Регистрация: 16.03.2010
№16 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:18) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вброс чтобы Зенит переплатил
Надеюсь я ошибаюсь


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№15 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
Кстати, что за дефицит

Агент его зину пугает просто


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№14 Написал: Арес (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати, что за дефицит? Ещенко/Джикия-Кутепов-ДимКо-Г
лушаков+Ребров. Еще с запасо, на лавке греются на подмену, кроме дубля Самедов и Тигиев. Опять же дублеров уйма, кого выпускать можно


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
не нужен
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хрень. Его уже зинка за 10 миллионов готовится выкупить - типо воспитанник жеж. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№11 Написал: Арес (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Иностранца берут на место Зобнина и нужен паспорт по другой позиции. Что непонятного то?

Давыдов сильней него, Зуев сильней Канунникова на фланге Зобнина - чевыпистите?! Ну сам веришь, что у нас в дубле нет паспорта уровня Канунникова?! Для внутреннего чемпа?! Канун же вообще абсолютно незабивной - он сколько забил за всю жизнь, хоть 2 десятка-то наберется?! Его ЦФ ставить? Да ты гонишь?
ИМХО - кривая липа


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
По моему в планах формирования состава Рубина у Бердыева нет интереса к Канунникову и Оздоеву.
Регистрация: 16.05.2017
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:07) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SP-M
блеф какой то. у нас таких кануннов хватает. Тимофеев не хуже и перспективнее. Зуев вернулся.

smirk


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: SP-M (Сегодня, 15:06) #
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  •  (10)

блеф какой то. у нас таких кануннов хватает. Тимофеев не хуже и перспективнее. Зуев вернулся.
Регистрация: 10.02.2017
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:03) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Я забыл,он входит в шорт-лист Старого Спартача?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Бердыев не отпустит
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Арес (Сегодня, 15:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, та не писти!


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: valerman40
при чем здесь Канунников? они совершенно разноплановые футболисты с Зобниным.

Иностранца берут на место Зобнина и нужен паспорт по другой позиции. Что непонятного то?
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Gilmor Курск (Сегодня, 14:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вместо Канунникова лучше приобрести Полоза, но кто его нам продаст)))
Но это тоже не замена Зобнину
Регистрация: 6.06.2012
№2 Написал: mustang (Сегодня, 14:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
неплохой вариант
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
при чем здесь Канунников? они совершенно разноплановые футболисты с Зобниным.
Регистрация: 2.08.2010
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