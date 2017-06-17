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Александр Маслов сменил Игоря Гамулу в "молодежке" "Ростова"
Лучший бомбардир чемпионата России 1996 года Александр Маслов возглавил молодежную команду "Ростова". Помощником Маслова назначен экс-капитан "Ростова" Михаил Осинов.
"Дмитрий Кириченко – помощник Леонида Кучука в основной команде, Александр Маслов возглавил молодежный состав "Ростова", а его помощником стал Михаил Осинов.
Мы уверены, что такие люди как они сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство "Ростова" будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в желто-синих футболках", – говорится на официальном сайте "Ростова".
"Дмитрий Кириченко – помощник Леонида Кучука в основной команде, Александр Маслов возглавил молодежный состав "Ростова", а его помощником стал Михаил Осинов.
Мы уверены, что такие люди как они сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство "Ростова" будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в желто-синих футболках", – говорится на официальном сайте "Ростова".
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