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Александр Маслов сменил Игоря Гамулу в "молодежке" "Ростова"

Лучший бомбардир чемпионата России 1996 года Александр Маслов возглавил молодежную команду "Ростова". Помощником Маслова назначен экс-капитан "Ростова" Михаил Осинов.

"Дмитрий Кириченко – помощник Леонида Кучука в основной команде, Александр Маслов возглавил молодежный состав "Ростова", а его помощником стал Михаил Осинов.

Мы уверены, что такие люди как они сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство "Ростова" будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в желто-синих футболках", – говорится на официальном сайте "Ростова".
Теги: Ростов
Сегодня, 09:15
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
Никто в этом и не сомневался.
Регистрация: 16.05.2017
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