Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана"

Нападающий "Сандерленда" Фабио Борини близок к переходу в "Милан", передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что футболист на этой неделе пройдет медицинское обследование в итальянском клубе.

Борини выступает за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов.
Теги: Сандерленд Милан Трансферы
Сегодня, 22:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.