Фабио Борини в ближайшее время станет игроком "Милана"

Нападающий "Сандерленда" Фабио Борини близок к переходу в "Милан", передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Сообщается, что футболист на этой неделе пройдет медицинское обследование в итальянском клубе.Борини выступает за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 53 матча и забил 7 голов.