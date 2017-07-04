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У сборной Южной Кореи появился новый главный тренер

Новым главным тренером сборной Южной Кореи назначен Син Тхэ Ен, информирует "Газета.ru". Перед специалистом поставлена задача вывести национальную команду в финальную часть Чемпионата мира в России.

Ранее пост наставника сборной Южной Кореи покинул Ули Штилике. Немецкий специалист покинул пост после поражения своей команды в матче отборочного раунда к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3).

Син Тхэ Ен с 2014 года уже работал в тренерском штабе сборной Южной Кореи, а с февраля 2015 года возглавлял олимпийскую сборную страны.
Теги: Сборная Южной Кореи
Сегодня, 11:01
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