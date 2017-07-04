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"Рома" заинтересовалась Андреем Ярмоленко

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заинтересовал итальянскую "Рому", передает Asromalive.

Сообщается, что римляне рассматривают 27-летнего украинца в качестве замены Мохамеду Салаху, который принял предложение "Ливерпуля".

Газета.ru
Теги: Рома Ярмоленко Трансферы
Сегодня, 11:37
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