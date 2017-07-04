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Александр Ляказетт проходит медосмотр в "Арсенале"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт прибыл на медицинский осмотр в стан лондонского "Арсенала", сообщает Sky Sports.

Сумма трансфера составит 45-50 млн евро.

В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 28 голами и 3 результативными передачами.
Теги: Ляказетт Арсенал Лион Трансферы
Сегодня, 16:47
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№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неплохо, очень не плохо!!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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