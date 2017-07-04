Александр Ляказетт проходит медосмотр в "Арсенале"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт прибыл на медицинский осмотр в стан лондонского "Арсенала", сообщает Sky Sports.Сумма трансфера составит 45-50 млн евро.В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 28 голами и 3 результативными передачами.