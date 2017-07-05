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Виталий Мутко - Валерию Газзаеву: я вернулся в футбол, потому что бардак надоел

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ответил на критику со стороны Валерия Газзаева о неэффективности системы в российском футболе.

"Не знаю, Валерий Георгиевич, откуда вы взяли такую цитату, – сказал Мутко. – В стратегии развития футбола и стратегии развития спорта названы задачи: 1.Популяризация. 2.Повышение конкурентоспособности.

Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет.

Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление "Поиск талантов". Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.

Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что "все плохо и что-то надо менять" – такой тезис, "что-то менять", реализовать сложно. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат", - передает слова Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:53
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21
(4)
№21 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой же он МУДко.....

Валера красавец
Регистрация: 26.09.2006
№20 Написал: Академия (Сегодня, 16:38) #
  • -1
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так то, что лимит это зло кричат все кому не лень лет 5-6. Либо создавай естественный отбор, либо запрети иностранных игроков вообще. Тут к сожалению золотая середина не работает. И уже какой турнир наблюдаем на зажравшихся дармоедов, которые ржут над всеми вами и нами. и от поражений эмоции типо ни чего страшного не произошло, мы всего лишь проиграли игру, мы всего лишь не вышли из группы, мы всего лишь по быстрому решили в отпуск свалить. Я за этих моральных ублюдков болеть не собираюсь, популизируйте и дальше.
Регистрация: 20.06.2016
№19 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.


Иными словами, Для распила ещё поле не паханное.
Регистрация: 10.10.2006
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Как не стыдно так ...деть в глаза всем глядя!!! Вот упырь.
Как и прогнозировал ранее,- на Олимпиаде погрелся, на ЧМ заработает и свалит потом, типа с высоко поднятой, например когда наши жидко обделаются в след году...строить и пилить больше нечего будет "всё спи..жена" и со слезами на глазах, повинившись перед людом простым, скажет - я недостоин, я ухожу!...
Тошнит от них. Кооператоры...


в соседней новости Газзаев вопрошает : что ещё должно случиться, чтоб Мутко признал неэффективность системы?

можно поставить вопрос шире:Что такого должно случиться, чтоб Мутко отстранили, ибо сам он в отставку не подаст никогда ?.

наверное, только массовый и организованный выход друзей на пенсию.

что вряд ли возможно.

так что, граждане, запасаемся попкорном..
сухарями..
чистой сменкой..
мылом..
солью..
спичками..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Как не стыдно так ...деть в глаза всем глядя!!! Вот упырь.
Как и прогнозировал ранее,- на Олимпиаде погрелся, на ЧМ заработает и свалит потом, типа с высоко поднятой, например когда наши жидко обделаются в след году...строить и пилить больше нечего будет "всё спи..жена" и со слезами на глазах, повинившись перед людом простым, скажет - я недостоин, я ухожу!...
Тошнит от них. Кооператоры...


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№16 Написал: Skald (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (0)

Решение очень простое, как и в принципе по стране-разберитесь с коррупцией.
Регистрация: 28.03.2017
№15 Написал: Лидер (Сегодня, 15:49) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:43) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мутко:
Ай элл бе бацк

Мутко:
Убежден, Сборная России покажет на чемпионате мира хороший результат

Мутко:
В футболе всех порвём


я слышал- есть какие-то таблетки, которые вызывают эйфорию и заводной позитифф.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
My Webpage
и еще
смотреть с 3 минуты

Надо полагать в сети невозможно найти информацию или видео где Мутко поздравляет другие команды с чемпионством или общается с болельщиками других команд?
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:35) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
О, какой у нас друг появился - экс-президент Синита!

Ту лучше узнай, какие места Зенит занимал при этом президенте.

Цитата: Кристоф
но почему то является лучшим другом фк спартак

My Webpage
и еще
смотреть с 3 минуты


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Это ты лучшего друга Спартака Виталия Леонтьевича отморозком называешь!?

Мутко руководил зенитом, но почему то является лучшим другом фк спартак. Ты дебил?
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где Газзаев вернулся в футбол?
Идеи объединённого чемпионата возрождаются?
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 15:29) #
  • +4
  •  (6)
online

хорошо пристроился ..САМ создал бардак и теперь САМ с ним борется! ну хохол красавела!
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы сократили лимит, он критикуется.

Нужно ужесточать или оставлять такой какой есть но не в коем случае не отпускать вожжи,иначе зенит пустит по миру бедных пенсионеров,лимит и ФФП однозначно нужны,а так же независимые комиссии при заключении трансферов и подписи контрактов,попался с конвертами и махинациями,уехал к хозяину клюкву жопой давить
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 15:27) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
лучшего друга Спартака Виталия Леонтьевича

О, какой у нас друг появился - экс-президент Синита! 24 тура тянул болото судейством - все это время Спартаку помогал! ДБЛ, БЛД!
Цитата: MAG554
что ни новость то цитата для ералаша.

И что не удивительно - весь этот ералаш несется из голубого зоопарка. Грибы там, чтоль, снова уродились?


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вау ! микс-файт по переписке !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
спаситель !!! (торжественно) скорей бы уже футбол. что ни новость то цитата для ералаша.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:16) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Надо же... Два отморозка из голубого пула

Это ты лучшего друга Спартака Виталия Леонтьевича отморозком называешь!? Неблагодарная свинья! Теперь еще 16 лет чемпионства не увидишь...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо же... Два отморозка из голубого пула, угробившие российский футбол - кормушку не поделили... Еще Фурсенко позовите, а рассудит вас нехай троица Карасев-Иванов-Безбородов


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Виталию надоел бардак в министерстве спорта, поэтому он вернулся чтобы устроить бардак в РФС


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (4)

Ты никогда из него не выходил,к сожалению.А ведь давно уже пора.
Регистрация: 20.03.2017
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