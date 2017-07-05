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Валерий Газзаев: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы Мутко признал неэффективность системы? (3)
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Виталий Мутко - Валерию Газзаеву: я вернулся в футбол, потому что бардак надоел
Вице-премьер РФ Виталий Мутко ответил на критику со стороны Валерия Газзаева о неэффективности системы в российском футболе.
"Не знаю, Валерий Георгиевич, откуда вы взяли такую цитату, – сказал Мутко. – В стратегии развития футбола и стратегии развития спорта названы задачи: 1.Популяризация. 2.Повышение конкурентоспособности.
Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет.
Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.
Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление "Поиск талантов". Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.
Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что "все плохо и что-то надо менять" – такой тезис, "что-то менять", реализовать сложно. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат", - передает слова Мутко "СЭ".
"Не знаю, Валерий Георгиевич, откуда вы взяли такую цитату, – сказал Мутко. – В стратегии развития футбола и стратегии развития спорта названы задачи: 1.Популяризация. 2.Повышение конкурентоспособности.
Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет.
Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.
Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление "Поиск талантов". Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой. На чем это работает. В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле.
Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что "все плохо и что-то надо менять" – такой тезис, "что-то менять", реализовать сложно. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат", - передает слова Мутко "СЭ".
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