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Александр Ляказетт стал игроком "Арсенала"

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Александра Ляказетта.

Ранее сообщалось, что "Лион" получил за футболиста порядка 50 миллионов евро, а срок контракта составит пять лет.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 45 матчах за клуб и забил 37 мячей.
Теги: Ляказетт Лион Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:32
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№5 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:38) #
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Тула сначала вздрогнула, а потом поразмыслив и поняв, что речь идет о Лондоне, вздохнула с облегчением. Ай да автор! Умеет красиво пошутить!
Регистрация: 17.07.2014
№4 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
До Аршавина и его покера Лякозе далеко, хотя стоит он в разы дороже.
Регистрация: 18.03.2013
№3 Написал: Батька (Сегодня, 20:09) #
  • +1
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Думал Тула )
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Классный нап, только дороговато


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а говорили якобы Венгер не хочет брать дорогих игроков,а мечтает якобы о Головине sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
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