Александр Ляказетт стал игроком "Арсенала"

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Александра Ляказетта.Ранее сообщалось, что "Лион" получил за футболиста порядка 50 миллионов евро, а срок контракта составит пять лет.В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 45 матчах за клуб и забил 37 мячей.