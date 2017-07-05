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Александр Ляказетт стал игроком "Арсенала"
"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Александра Ляказетта.
Ранее сообщалось, что "Лион" получил за футболиста порядка 50 миллионов евро, а срок контракта составит пять лет.
В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 45 матчах за клуб и забил 37 мячей.
Ранее сообщалось, что "Лион" получил за футболиста порядка 50 миллионов евро, а срок контракта составит пять лет.
В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 45 матчах за клуб и забил 37 мячей.
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