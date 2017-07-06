"Виссел Кобе" презентовал Лукаса Подольски (фото)

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски был представлен в качестве игрока японского "Виссел Кобе".32-летний игрок будет выступать в чемпионате Японии под 10-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера форварда из "Галатасарая" составила 2,5 млн евро.