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"Виссел Кобе" презентовал Лукаса Подольски (фото)

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски был представлен в качестве игрока японского "Виссел Кобе".

32-летний игрок будет выступать в чемпионате Японии под 10-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера форварда из "Галатасарая" составила 2,5 млн евро.

Теги: Подольски
Сегодня, 10:18
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