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Икер Касильяс продлит контракт с "Порту"
Голкипер "Порту" Икер Касильяс заявил, что готов продлить контракт с португальским клубом.
"Очень доволен тем, что остаюсь в "Порту" еще на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас", — написал Касильяс в твиттере.
Предыдущее соглашение экс-вратаря сборной Испании истекало 30 июля 2017 года.
"Очень доволен тем, что остаюсь в "Порту" еще на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас", — написал Касильяс в твиттере.
Предыдущее соглашение экс-вратаря сборной Испании истекало 30 июля 2017 года.
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