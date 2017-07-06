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Икер Касильяс продлит контракт с "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс заявил, что готов продлить контракт с португальским клубом.

"Очень доволен тем, что остаюсь в "Порту" еще на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас", — написал Касильяс в твиттере.

Предыдущее соглашение экс-вратаря сборной Испании истекало 30 июля 2017 года.
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 13:53
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