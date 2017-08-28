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Андрей Ярмоленко: благодарен киевскому "Динамо" за исполнение моей мечты

Новичок "Боруссии" Андрей Ярмоленко прокомментировал переход в дортмундский клуб из киевского "Динамо".

"Я очень благодарен "Динамо" за исполнение моей мечты – перехода в большой европейский клуб.

Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" достичь своих высоких целей – это то, что я всегда делаю", - цитирует Ярмоленко пресс-служба "Боруссии".
Теги: Ярмоленко Динамо Киев Боруссия Д
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