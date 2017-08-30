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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА поздравил с 36-летием Вениамина Мандрыкина
ЦСКА поздравил с днём рождения экс-голкипера команды Вениамина Мандрыкина, которому сегодня исполнилось 36 лет.
"Сегодня 36 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня", - говорится в твиттере московского клуба.
"Сегодня 36 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня", - говорится в твиттере московского клуба.
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