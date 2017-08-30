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ЦСКА поздравил с 36-летием Вениамина Мандрыкина

ЦСКА поздравил с днём рождения экс-голкипера команды Вениамина Мандрыкина, которому сегодня исполнилось 36 лет.

"Сегодня 36 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня", - говорится в твиттере московского клуба.
Теги: Мандрыкин ЦСКА
Сегодня, 18:20
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