За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро?

Красно-белые в процессе работы над несостоявшимся трансфером Луана обратили внимание на другого бразильца и все-таки везут в Россию икру заморскую. О левом вингере "Гремио" - в материалеМожно сколько угодно шутить на тему того, что переговорщики "Спартака" после очередного отказа капризного Луана случайно увидели, как Педро Роша попал по мячу и сразу же предложили ему контракт (обидно же с пустыми руками уезжать, особенно когда деньги есть), но определенного внимания уже бывший игрок "Гремио" все-таки заслуживает. Хотя, обозначим сразу, подобные действия лишь подтверждают железный факт того, что трансферная кампания "Спартака" этим летом по уровню непоследовательности соревновалась лишь с известным клубом из Каталонии (и это не "Эспаньол"). Возникают вопросы - почему, к примеру, "Ростов" за копейки привозит замечательного защитника Ингасона, почему "Зенит" за смешные 4 миллиона берет Кузяева, почему "Терек" за те же копейки оформляет трансфер Лео Жабы перед началом сезона (а не судорожно в самый разгар старта первенства, как это было у "Спартака" с Пашаличем)? "Спартак" просто не работал углубленно на трансферном рынке, а пытался пройтись по верхам, блицкриг такой трансферный провернуть. Вот и получили Петковича. А деньги есть и нужно все-таки федуновский кэш на что-то потратить. И полетели 12 миллионов евро на покупку левого вингера "Гремио". Поэтому вернемся к нашему герою и познакомимся с ним поближе.Родился Педро Невес Роша 1 октября 1994 года в местечке Вила-Велья, что в штате Эспириту-Санту. В возрасте четырех лет попал в школу "Атлетико Минейро", откуда в 14 лет начал свой путь по юношеским командам Бразилии - начинал в "Сан-Паулу", потом были "Жозе Бонифацио" (вот куда надо Зе Луишу) и "Жувентус", а в 2014 году молодой игрок "Диадемы" перешел на правах аренды в "Гремио". Там он всех убедил в своей профпригодности, и в 2015 перешел в состав "мушкетеров" на полноценной основе.Дебютировал Педро Роша в бразильской серии А в мае 2015 года и с тех пор сыграл более сотни матчей за клуб в разных соревнованиях - в чемпионате, в Кубке Бразилии, в Кубке Либертадорес. Изначально тренерский штаб использовал Рошу в центре нападения, но в скором времени анализ действий игрока на поле привел к тому, что лучшие качества Педро - а это скорость и техника стали востребованы на левом краю нападения. Так Педро Роша стал левым вингером, основной задачей которого был поднос снарядов партнерам и освобождение пространства для подключения крайних защитников.Как и Лоренсо Мельгарехо времен кубанского расцвета, Педро Роша выделяется своей скоростью и умением быстро пройти одного и даже двух игроков в момент своего стремительного слалома. Об уровне защитников в Южной Америке можно только догадываться, но в "Гремио" это умение Роши использовали для создания моментов, по сути, на пустом месте. Именно так в ноябре 2016-го Педро Роша похоронил "Атлетико Минейро" своим дублем в финале Кубка Бразилии, чем и выбил для себя подписание долгосрочного контракта, а голы у бразильцы вышли сочные и, самое главное - многое решило индивидуальное мастерство игрока ну и еще можно выделить бездарность защитников "Атлетико Минейро", как же без этого.В 2017 Педро Роша уже являлся основным игроком "Гремио", заслужил хорошую прессу, набил неплохую для левого вингера статистику - в 15 играх чемпионата 3 гола и 2 голевых передачи, в Кубке Либертадорес - в 8 играх 4 гола и 3 ассиста. Вообще, чем подкупает бразилец - это хороший командный игрок. Луан, как отмечалось уже, является самовлюбленным эгоцентриком, а вот скромный Роша старается всегда делиться мячом с партнерами и выискивает момент для обостряющей передачи - хотя Луан отдает в среднем две ключевых передачи за матч, а Роша всего 0.8, это не совсем правильно отражает стиль работ футболистов. Да и роли у них на поле разные.Роша любит давать пасы вразрез, такое умение бразильца может пригодиться "Спартаку", у которого в этом сезоне серьезные проблемы с последним пасом - даже обстучав обе перчатки Довбни, красно-белые создали в Хабаровске всего два стопроцентных момента, оба для Луиса Адриано. Бразильская химия Роши с бывшим форвардом "Милана" и "Шахтера", если тот будет чаще держать себя в руках, а не лезть в драки - в перспективе серьезное усиление атаки "Спартака".Не совсем понятен уровень работоспособности бразильца в обороне, если его планируют использовать на левом краю, то уровень оборонительных навыков Дмитрия Комбарова просто обязывает партнеров помогать, страховать, чистить за левым защитником "Спартака" гору шлака, которую выдает от матча к матчу в обороне любимый игрок Дриса Мертенса. Это проблему можно было бы решить подписанием такого же мобильного как Роман Зобнин игрока центра полузащиты, который страховал бы оба фланга, но, видимо, "Спартак" решил и дальше выезжать на ненадежных в позиционной игре Пашаличе и Глушакове, оттого мы рискуем не увидеть Рошу в деле на полную катушку из-за занятости в обороне.В любом случае, скоростной игрок с умением отдать последний пас - хороший вариант для ротации под Лигу Чемпионов, но... Ведь и Мельгарехо блистал в "Кубани", его функционал был схож с тем, чем Роша занимался в "Гремио", но в "Спартаке" парагваец просто деградировал. Вспоминается Ивелин Попов еще, но болгарин не игрок края атаки, идеальное амплуа для него - центральный атакующий полузащитник. Есть еще Ананидзе, но его нестабильность и склонность к травмам делают покупку Роши целесообразной. Но стоит ли он 12 миллионов? Понятно, что сейчас переплачивают все, но в самом начале текста мы вспоминали о дешевых и качественных трансферах в Премьер-Лиге. 12 миллионов за кота в мешке, которым априори является любой купленный из Южной Америки футболист - это слишком много. Ну, кто не рискует - тот не пьет шампанское раз в 16 лет из чемпионского кубка.