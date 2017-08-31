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За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро?

За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро?Красно-белые в процессе работы над несостоявшимся трансфером Луана обратили внимание на другого бразильца и все-таки везут в Россию икру заморскую. О левом вингере "Гремио" - в материале Rusfootball.info

Педро Роша - следствие предсмертных конвульсий селекции "Спартака"?

Можно сколько угодно шутить на тему того, что переговорщики "Спартака" после очередного отказа капризного Луана случайно увидели, как Педро Роша попал по мячу и сразу же предложили ему контракт (обидно же с пустыми руками уезжать, особенно когда деньги есть), но определенного внимания уже бывший игрок "Гремио" все-таки заслуживает. Хотя, обозначим сразу, подобные действия лишь подтверждают железный факт того, что трансферная кампания "Спартака" этим летом по уровню непоследовательности соревновалась лишь с известным клубом из Каталонии (и это не "Эспаньол"). Возникают вопросы - почему, к примеру, "Ростов" за копейки привозит замечательного защитника Ингасона, почему "Зенит" за смешные 4 миллиона берет Кузяева, почему "Терек" за те же копейки оформляет трансфер Лео Жабы перед началом сезона (а не судорожно в самый разгар старта первенства, как это было у "Спартака" с Пашаличем)? "Спартак" просто не работал углубленно на трансферном рынке, а пытался пройтись по верхам, блицкриг такой трансферный провернуть. Вот и получили Петковича. А деньги есть и нужно все-таки федуновский кэш на что-то потратить. И полетели 12 миллионов евро на покупку левого вингера "Гремио". Поэтому вернемся к нашему герою и познакомимся с ним поближе.

Бразильский апгрейд Мельгарехо

Родился Педро Невес Роша 1 октября 1994 года в местечке Вила-Велья, что в штате Эспириту-Санту. В возрасте четырех лет попал в школу "Атлетико Минейро", откуда в 14 лет начал свой путь по юношеским командам Бразилии - начинал в "Сан-Паулу", потом были "Жозе Бонифацио" (вот куда надо Зе Луишу) и "Жувентус", а в 2014 году молодой игрок "Диадемы" перешел на правах аренды в "Гремио". Там он всех убедил в своей профпригодности, и в 2015 перешел в состав "мушкетеров" на полноценной основе.

Дебютировал Педро Роша в бразильской серии А в мае 2015 года и с тех пор сыграл более сотни матчей за клуб в разных соревнованиях - в чемпионате, в Кубке Бразилии, в Кубке Либертадорес. Изначально тренерский штаб использовал Рошу в центре нападения, но в скором времени анализ действий игрока на поле привел к тому, что лучшие качества Педро - а это скорость и техника стали востребованы на левом краю нападения. Так Педро Роша стал левым вингером, основной задачей которого был поднос снарядов партнерам и освобождение пространства для подключения крайних защитников.

Как и Лоренсо Мельгарехо времен кубанского расцвета, Педро Роша выделяется своей скоростью и умением быстро пройти одного и даже двух игроков в момент своего стремительного слалома. Об уровне защитников в Южной Америке можно только догадываться, но в "Гремио" это умение Роши использовали для создания моментов, по сути, на пустом месте. Именно так в ноябре 2016-го Педро Роша похоронил "Атлетико Минейро" своим дублем в финале Кубка Бразилии, чем и выбил для себя подписание долгосрочного контракта, а голы у бразильцы вышли сочные и, самое главное - многое решило индивидуальное мастерство игрока ну и еще можно выделить бездарность защитников "Атлетико Минейро", как же без этого.



Хороший ассистент

В 2017 Педро Роша уже являлся основным игроком "Гремио", заслужил хорошую прессу, набил неплохую для левого вингера статистику - в 15 играх чемпионата 3 гола и 2 голевых передачи, в Кубке Либертадорес - в 8 играх 4 гола и 3 ассиста. Вообще, чем подкупает бразилец - это хороший командный игрок. Луан, как отмечалось уже, является самовлюбленным эгоцентриком, а вот скромный Роша старается всегда делиться мячом с партнерами и выискивает момент для обостряющей передачи - хотя Луан отдает в среднем две ключевых передачи за матч, а Роша всего 0.8, это не совсем правильно отражает стиль работ футболистов. Да и роли у них на поле разные.

Роша любит давать пасы вразрез, такое умение бразильца может пригодиться "Спартаку", у которого в этом сезоне серьезные проблемы с последним пасом - даже обстучав обе перчатки Довбни, красно-белые создали в Хабаровске всего два стопроцентных момента, оба для Луиса Адриано. Бразильская химия Роши с бывшим форвардом "Милана" и "Шахтера", если тот будет чаще держать себя в руках, а не лезть в драки - в перспективе серьезное усиление атаки "Спартака".

Не совсем понятен уровень работоспособности бразильца в обороне, если его планируют использовать на левом краю, то уровень оборонительных навыков Дмитрия Комбарова просто обязывает партнеров помогать, страховать, чистить за левым защитником "Спартака" гору шлака, которую выдает от матча к матчу в обороне любимый игрок Дриса Мертенса. Это проблему можно было бы решить подписанием такого же мобильного как Роман Зобнин игрока центра полузащиты, который страховал бы оба фланга, но, видимо, "Спартак" решил и дальше выезжать на ненадежных в позиционной игре Пашаличе и Глушакове, оттого мы рискуем не увидеть Рошу в деле на полную катушку из-за занятости в обороне.

В любом случае, скоростной игрок с умением отдать последний пас - хороший вариант для ротации под Лигу Чемпионов, но... Ведь и Мельгарехо блистал в "Кубани", его функционал был схож с тем, чем Роша занимался в "Гремио", но в "Спартаке" парагваец просто деградировал. Вспоминается Ивелин Попов еще, но болгарин не игрок края атаки, идеальное амплуа для него - центральный атакующий полузащитник. Есть еще Ананидзе, но его нестабильность и склонность к травмам делают покупку Роши целесообразной. Но стоит ли он 12 миллионов? Понятно, что сейчас переплачивают все, но в самом начале текста мы вспоминали о дешевых и качественных трансферах в Премьер-Лиге. 12 миллионов за кота в мешке, которым априори является любой купленный из Южной Америки футболист - это слишком много. Ну, кто не рискует - тот не пьет шампанское раз в 16 лет из чемпионского кубка.

Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Спартак Роша Гремио
Сегодня, 11:41
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№12 Написал: w1nn3r (Сегодня, 13:12) #
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ну хоть Гошу взяли.... кто-то сомневался в профессионализме селекции спартака?!)))
Регистрация: 31.08.2017
№11 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:07) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:04) #
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online

Цитата: Городовой
Правда покупка атакующего вингера никак не отвечает на вопрос кто будет играть в опорке и обороне в ЛЧ.

Точно подмечено.
В опорке после травм Зобнина, Тимофеева и Леонтьева за Глушаковым и Фернандо никого нет даже для ротации в ЧР. В ЦЗ после объявленного ухода Таски и при вероятной игре в 3 ЦЗ никого нет за Джикия, Кутеповым и Боккетти. На краях за нетоповыми Ещенко и Комбаровым только Петкович и Тигиев.

Если не будет сегодня покупок на флажке (всё равно с неясными перспективами без предсезонки) перспективы явно не радужные для результатов и рейтинга.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: MATPOCOB
но за малоизвестного игрока 4 ляма дойлеров, это не смешные деньги

А он "малоизвестный" только для тех, кто футбол мало смотрит, или смотрит - в основном в исполнении только "своей" команды smile

Не помню чтобы он в Тереке блестал..
Регистрация: 29.05.2017
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Это юмор такой :-))))? Я надеюсь если нет, то речь идёт про рубли.
Не спорю сейчас игрок выглядит неплохо, но за малоизвестного игрока 4 ляма дойлеров, это не смешные деньги.


Они видимо смешные приминительно к Зениту, к остальным согласен это не хилые деньги
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:37) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
но за малоизвестного игрока 4 ляма дойлеров, это не смешные деньги

А он "малоизвестный" только для тех, кто футбол мало смотрит, или смотрит - в основном в исполнении только "своей" команды smile
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:35) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
гнать сраной метлой из Спартака этих переговорщиков! селекционеры херовы!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Везут не того, за кем ездили, а того, кого согласились отпустить...
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 12:08) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
почему "Зенит" за смешные 4 миллиона берет Кузяева


Это юмор такой :-))))? Я надеюсь если нет, то речь идёт про рубли.
Не спорю сейчас игрок выглядит неплохо, но за малоизвестного игрока 4 ляма дойлеров, это не смешные деньги.
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:00) #
  • +7
  •  (7)

Цитата: Городовой
Кот в мешке.Может заиграть как Алекс или Веллитон,а может повторить путь таких игроков как Роберт,Самарони,Силва, Руссо,Гин.Будем смотреть.Правда покупка атакующего вингера никак не отвечает на вопрос кто будет играть в опорке и обороне в ЛЧ.

любой трансфер это кот в мешке, если один игрок в условном Атлетико феерит, это не значит что он так же феерить будет в Баварии


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 12:00) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В очередной раз убеждаюсь в непрофессональной работе селекционной команды Спартака. Хотя, это было всегда, покупка Петковича и Пашилича это просто дебилизм. Может Педро и придётся к месту, а если нет? Всё же надеюсь, что Федун обратит внимание на этих бездарей...если ему не всё похрену после заветной медальки.
Регистрация: 12.03.2014
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:54) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Кот в мешке.Может заиграть как Алекс или Веллитон,а может повторить путь таких игроков как Роберт,Самарони,Силва, Руссо,Гин.Будем смотреть.Правда покупка атакующего вингера никак не отвечает на вопрос кто будет играть в опорке и обороне в ЛЧ.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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