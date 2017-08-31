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Источник: Алексей Ионов согласился на переход в "Ростов" с понижением зарплаты

Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов может перейти в "Ростов", передает в твиттере журналист Максим Алланазаров.

Сообщается, что 28-летний хавбек согласился на переход в донской клуб и резкое понижение заработной платы.
Теги: Ионов Ростов Динамо
Сегодня, 17:45
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(0)
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: voron (CSKA)
А согласился бы на такой поступок раньше, то сейчас играл бы в ЦСКА

smile
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Алкаш
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А согласился бы на такой поступок раньше, то сейчас играл бы в ЦСКА
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Ну, хоть так...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:47) #
  • +2
  •  (2)

динама опять в пердив чтоль?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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