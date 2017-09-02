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Алексей Ионов: сделал выбор в пользу "Ростова" и Леонида Кучука

Экс-хавбек "Динамо" Алексей Ионов прокомментировал свой переход в "Ростов".

"Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. У меня были непонятки с будущим, все затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день.

Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу "Ростова" и тренера", - цитирует Ионова ФК "Ростов" клуба.
Теги: Ионов Ростов
Сегодня, 12:31
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