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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
"Спартак-2" в меньшинстве проиграл "Лучу-Энергии"
"Луч-Энергия" в матче 11-го тура ФНЛ в гостях победил "Спартак-2" со счетом 3:1.
ФНЛ
11-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:3
Голы: Гелоян, 48 (0:1). Болевич, 60 (0:2). Пантелеев, 71 (1:2). Мязин, 90+3 (1:3).
"Спартак-2": Максименко, Сокол, Мамин, Щербаков, Тигиев, Полубояринов, Самсонов, Пантелеев, Самбу (Красильниченко, 45), Нимели, Давыдов (Рудковский, 78).
"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Маляка, Килин (Тихий, 86), Фомин, Гелоян (Хлебородов, 70), Гордиенко (Носов, 74), Бажев (Мязин, 84).
Предупреждение: Полубояринов, 68.
ФНЛ
11-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:3
Голы: Гелоян, 48 (0:1). Болевич, 60 (0:2). Пантелеев, 71 (1:2). Мязин, 90+3 (1:3).
"Спартак-2": Максименко, Сокол, Мамин, Щербаков, Тигиев, Полубояринов, Самсонов, Пантелеев, Самбу (Красильниченко, 45), Нимели, Давыдов (Рудковский, 78).
"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Марущак, Насадюк, Соблиров, Маляка, Килин (Тихий, 86), Фомин, Гелоян (Хлебородов, 70), Гордиенко (Носов, 74), Бажев (Мязин, 84).
Предупреждение: Полубояринов, 68.
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