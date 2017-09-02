Бакари Санья может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья на правах свободного агента может перебраться в "Торино", информирует Daily Mail.Отмечается, что 34-летний француз уже получил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", но отклонил их, поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год.