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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бакари Санья может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья на правах свободного агента может перебраться в "Торино", информирует Daily Mail.
Отмечается, что 34-летний француз уже получил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", но отклонил их, поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.
Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год.
Отмечается, что 34-летний француз уже получил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", но отклонил их, поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.
Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год.
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