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Бакари Санья может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья на правах свободного агента может перебраться в "Торино", информирует Daily Mail.

Отмечается, что 34-летний француз уже получил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", но отклонил их, поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.

Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год.
Теги: Санья Торино Трансферы Манчестер Сити
Сегодня, 19:33
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