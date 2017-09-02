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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Грузия сыграла вничью с Ирландией, Сербия разгромила Молдавию
Сборная Грузии сыграла вничью с Ирландией в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018
Группа D
Грузия - Ирландия 1:1
Гол: Казаишвили, 37 - Даффи, 4
Грузия: Макаридзе, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Наваловский, Джигаури (Чантурия, 78), Гвилия, Казаишвили (Хочалава, 90+3), Ананидзе, Квеквескири, Квилитая (Меребашвили, 87)
Ирландия: Рэндольф, Кларк, Даффи, Кристи, Уорд, Макклин, Уилан (Мерфи, 80), Артер (Макгиди, 66), Брэйди, Уолтерс, Лонг
Предупреждения: Квеквескири, 38, Лонг, 58, Джигуари, 67, Макклин, 80
Сербия - Молдавия 3:0
Гол: Гачинович, 20, Коларов, 30, Митрович, 81
Сербия: Райкович, Максимович, Иванович, Настасич, Коларов, Матич (Радоя, 77), Гудель, Гачинович, Костич, Тадич (Ляич, 66), Митрович (Прийович, 82)
Молдавия: Чебану, Епуряну, Армаш, Посмак, Чеботару, Ионица, Антон, Кожокарь (Карп, 76), Кочук (Антонюк, 60), Гынсарь, Дедов
Чемпионат мира-2018
Группа D
Грузия - Ирландия 1:1
Гол: Казаишвили, 37 - Даффи, 4
Грузия: Макаридзе, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Наваловский, Джигаури (Чантурия, 78), Гвилия, Казаишвили (Хочалава, 90+3), Ананидзе, Квеквескири, Квилитая (Меребашвили, 87)
Ирландия: Рэндольф, Кларк, Даффи, Кристи, Уорд, Макклин, Уилан (Мерфи, 80), Артер (Макгиди, 66), Брэйди, Уолтерс, Лонг
Предупреждения: Квеквескири, 38, Лонг, 58, Джигуари, 67, Макклин, 80
Сербия - Молдавия 3:0
Гол: Гачинович, 20, Коларов, 30, Митрович, 81
Сербия: Райкович, Максимович, Иванович, Настасич, Коларов, Матич (Радоя, 77), Гудель, Гачинович, Костич, Тадич (Ляич, 66), Митрович (Прийович, 82)
Молдавия: Чебану, Епуряну, Армаш, Посмак, Чеботару, Ионица, Антон, Кожокарь (Карп, 76), Кочук (Антонюк, 60), Гынсарь, Дедов
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