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Грузия сыграла вничью с Ирландией, Сербия разгромила Молдавию

Сборная Грузии сыграла вничью с Ирландией в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018

Группа D

Грузия - Ирландия 1:1

Гол: Казаишвили, 37 - Даффи, 4

Грузия: Макаридзе, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Наваловский, Джигаури (Чантурия, 78), Гвилия, Казаишвили (Хочалава, 90+3), Ананидзе, Квеквескири, Квилитая (Меребашвили, 87)

Ирландия: Рэндольф, Кларк, Даффи, Кристи, Уорд, Макклин, Уилан (Мерфи, 80), Артер (Макгиди, 66), Брэйди, Уолтерс, Лонг

Предупреждения: Квеквескири, 38, Лонг, 58, Джигуари, 67, Макклин, 80

Сербия - Молдавия 3:0

Гол: Гачинович, 20, Коларов, 30, Митрович, 81

Сербия: Райкович, Максимович, Иванович, Настасич, Коларов, Матич (Радоя, 77), Гудель, Гачинович, Костич, Тадич (Ляич, 66), Митрович (Прийович, 82)

Молдавия: Чебану, Епуряну, Армаш, Посмак, Чеботару, Ионица, Антон, Кожокарь (Карп, 76), Кочук (Антонюк, 60), Гынсарь, Дедов
Теги: Сборная Ирландии Сборная Грузии
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опечатка по Фрейду. Грузила! Ха.
Регистрация: 23.08.2016
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