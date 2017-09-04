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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
"Челси" не стал заявлять Диего Косту на Лигу чемпионов
Нападающий "Челси" Диего Коста не был заявлен за клуб для участия в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Ранее "Челси" внес Косту, который отказался приезжать в расположение клуба, в заявку на премьер-лигу.
Ранее "Челси" внес Косту, который отказался приезжать в расположение клуба, в заявку на премьер-лигу.
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