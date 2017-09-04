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"Челси" не стал заявлять Диего Косту на Лигу чемпионов

Нападающий "Челси" Диего Коста не был заявлен за клуб для участия в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ранее "Челси" внес Косту, который отказался приезжать в расположение клуба, в заявку на премьер-лигу.
Теги: Челси Коста
Сегодня, 17:24
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