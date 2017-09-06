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СМИ: "Спартак" был близок к подписанию форварда "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо летом был близок к переходу в "Спартак", информирует Weloba.

Сообщается, что красно-белые должны были заплатить за 26-летнего футболиста 10 миллионов евро, однако за сутки до официального объявления о свершившейся сделке Тельо изменил свое решение. В итоге он заключил пятилетний контракт с "Бетисом".
Теги: Спартак Тельо
Сегодня, 12:40
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№4 Написал: trent (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну были и были..куйли об этом сейчас писать...не повезло...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55) #
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  •  (7)
online

Хорошо что в Спартаке теперь никто не появится.
А то пришлось бы менять стиль игры!
Из тех игроков, которые передумали, вместо самой играющей получилась бы самая думающая команда мира.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не очень нравится по какому пути развивается трансферная политика. луан, или там, павон, это нормальные цели. так же как и другие молодые игроки из южной америки, или чемпионатов европы не из топ-4. вот где нужно искать усиление. если мы говорим о нападении.
в опорку, в защиту. да, можно поискать толковых мастеров в возрасте от 25 и выше, таких много.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 12:42) #
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online

Да вообще непруха. Луан, Тельо и Неймара, говорят, мерзкие французы из под носа увели))))


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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