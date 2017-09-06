СМИ: "Спартак" был близок к подписанию форварда "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо летом был близок к переходу в "Спартак", информирует Weloba.Сообщается, что красно-белые должны были заплатить за 26-летнего футболиста 10 миллионов евро, однако за сутки до официального объявления о свершившейся сделке Тельо изменил свое решение. В итоге он заключил пятилетний контракт с "Бетисом".