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Криштиану Роналду купил новый Ferrari за сумму не менее 430 тысяч евро (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выложил в своем Инстаграме фото на фоне нового Ferrari F12 tdf.

Стоимость автомобиля составляет не менее 430 тысяч евро. Спорткар с мощностью двигателя 780 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Теги: Роналду
Сегодня, 08:35
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(2)
№3 Написал: distemper SPb (Сегодня, 09:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну купил и купил, заработал и может себе позволить. Дальше то что?
Регистрация: 5.01.2008
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 08:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Коко должен переплюнуть


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 08:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Офигенная новость! Радует фраза "не менее 430 тысяч евро"...
Регистрация: 23.11.2009
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