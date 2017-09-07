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Тренер "Спартака": в России играют, чтобы забить, а в Италии - чтобы не пропустить

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано сравнил игру в чемпионатах России и Италии.

— Есть мнение, что российский чемпионат очень медленный. Вы согласны с ним?

— Российский футбол не медленный. Игроки хорошо бегают. Он – другой. Я выскажу свое мнение. В Италии играют, чтобы не пропустить голов. Потому матчи часто заканчиваются со счетом 1:0 или 1:1. Футбол, возможно, более техничный, потому что мало бегают.

В России же мы бегаем-бегаем-бегаем… Постоянно идут контратаки, длинные передачи. Сама игра другая. Здесь играют, чтобы забить, а не чтобы не пропустить.

В матче с "Динамо" мы вели 2:0, но не смогли удержать победу. Происходи такое в Италии, все на последних минутах встали бы в ворота, вратарь начал бы тянуть время - у него вдруг свело бы ноги. И так далее (смеется), - цитирует Д’Урбано 8news.ru.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:54
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