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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тренер "Спартака": в России играют, чтобы забить, а в Италии - чтобы не пропустить
Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано сравнил игру в чемпионатах России и Италии.
— Есть мнение, что российский чемпионат очень медленный. Вы согласны с ним?
— Российский футбол не медленный. Игроки хорошо бегают. Он – другой. Я выскажу свое мнение. В Италии играют, чтобы не пропустить голов. Потому матчи часто заканчиваются со счетом 1:0 или 1:1. Футбол, возможно, более техничный, потому что мало бегают.
В России же мы бегаем-бегаем-бегаем… Постоянно идут контратаки, длинные передачи. Сама игра другая. Здесь играют, чтобы забить, а не чтобы не пропустить.
В матче с "Динамо" мы вели 2:0, но не смогли удержать победу. Происходи такое в Италии, все на последних минутах встали бы в ворота, вратарь начал бы тянуть время - у него вдруг свело бы ноги. И так далее (смеется), - цитирует Д’Урбано 8news.ru.
— Есть мнение, что российский чемпионат очень медленный. Вы согласны с ним?
— Российский футбол не медленный. Игроки хорошо бегают. Он – другой. Я выскажу свое мнение. В Италии играют, чтобы не пропустить голов. Потому матчи часто заканчиваются со счетом 1:0 или 1:1. Футбол, возможно, более техничный, потому что мало бегают.
В России же мы бегаем-бегаем-бегаем… Постоянно идут контратаки, длинные передачи. Сама игра другая. Здесь играют, чтобы забить, а не чтобы не пропустить.
В матче с "Динамо" мы вели 2:0, но не смогли удержать победу. Происходи такое в Италии, все на последних минутах встали бы в ворота, вратарь начал бы тянуть время - у него вдруг свело бы ноги. И так далее (смеется), - цитирует Д’Урбано 8news.ru.
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