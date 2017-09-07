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"Арарат" обыграл "Рязань" и сохранил лидерство в зоне "Центр" ПФЛ

В матче восьмого тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр" московский "Арарат" обыграл "Рязань".

"Арарат" продлил серию без поражений в ПФЛ до восьми матчей.

ПФЛ. Зона "Центр". 8-й тур

"Арарат" (Москва) — "Рязань" (Рязань) — 1:0 (0:0)

Гол: Тараканов, 90 (1:0).
Теги: Арарат
Сегодня, 21:14
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