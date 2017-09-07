"Арарат" обыграл "Рязань" и сохранил лидерство в зоне "Центр" ПФЛ

В матче восьмого тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр" московский "Арарат" обыграл "Рязань"."Арарат" продлил серию без поражений в ПФЛ до восьми матчей.ПФЛ. Зона "Центр". 8-й турТараканов, 90 (1:0).