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Массимилиано Аллегри: Дуглас Коста должен понять итальянский футбол

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче против "Кьево" (3:0).

"Мы не беспокоимся о повреждении Манджукича, он будет готов ко вторнику. Сегодня нам было нелегко. Мы впервые сыграли с тремя центральными полузащитниками. Дуглас Коста должен понять итальянский футбол. Он должен играть больше вертикальными передачами на Игуаина", - цитирует Аллегри Sky Sport.
Теги: Аллегри Коста Ювентус
Сегодня, 22:15
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