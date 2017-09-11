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Владислав Безбородов рассудит "Аталанту" и "Эвертон" в Лиге Европы

Российский судья Владислав Безбородов назначен на игру группового этапа Лиги Европы между итальянской "Аталантой" и английским "Эвертоном", информирует официальный сайт УЕФА.

Лайнсмены матча - Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные арбитры - Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвертый судья – Алексей Лунев.
Теги: Безбородов
Сегодня, 13:48
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