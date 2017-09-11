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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Эрнесто Вальверде: очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса".
"Всегда лучше провести игру серьезного уровня после победы и прийти в хорошую форму. Очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов. Этот турнир мотивирует всех. Мы готовы к старту. "Ювентус" находится в великолепной форме", - цитирует Вальверде пресс-служба клуба.
"Всегда лучше провести игру серьезного уровня после победы и прийти в хорошую форму. Очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов. Этот турнир мотивирует всех. Мы готовы к старту. "Ювентус" находится в великолепной форме", - цитирует Вальверде пресс-служба клуба.
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