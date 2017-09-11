Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Всегда лучше провести игру серьезного уровня после победы и прийти в хорошую форму. Очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов. Этот турнир мотивирует всех. Мы готовы к старту. "Ювентус" находится в великолепной форме", - цитирует Вальверде пресс-служба клуба.
Теги: Вальверде Ювентус Барселона
Сегодня, 19:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.