Эрнесто Вальверде: очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса"."Всегда лучше провести игру серьезного уровня после победы и прийти в хорошую форму. Очень важно успешно начать групповой турнир Лиги чемпионов. Этот турнир мотивирует всех. Мы готовы к старту. "Ювентус" находится в великолепной форме", - цитирует Вальверде пресс-служба клуба.