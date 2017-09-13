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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Никита Симонян: "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями перед групповым матчем Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак".
"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" - главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой.
"Марибор" - это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьёзно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - передает слова Симоняна "Чемпионат".
"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" - главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой.
"Марибор" - это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьёзно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - передает слова Симоняна "Чемпионат".
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