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Никита Симонян: "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями перед групповым матчем Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак".

"Хочется, чтобы "Спартак" сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром "Марибора" - главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой.

"Марибор" - это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьёзно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. "Спартак" должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА", - передает слова Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 14:14
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4
(2)
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, судья чудак вчера сделал всё, чтобы ЦСКА выиграл... Не уверен, что сегодня будет так же легко.
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 14:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Спартаку!
Регистрация: 11.08.2015
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (3)
online

хотелось бы победы, но поувереннее


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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