Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско в пятницу подпишет новый контракт с клубом, сообщает Soy Madridista.Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.Действующий контракт хавбека истекает летом 2018 года.