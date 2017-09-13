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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
11:10
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
09:57
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
09:35
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом"
Полузащитник "Реала" Иско в пятницу подпишет новый контракт с клубом, сообщает Soy Madridista.
Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.
Действующий контракт хавбека истекает летом 2018 года.
Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.
Действующий контракт хавбека истекает летом 2018 года.
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