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Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско в пятницу подпишет новый контракт с клубом, сообщает Soy Madridista.

Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года.

Действующий контракт хавбека истекает летом 2018 года.
Теги: Иско Реал
Сегодня, 18:57
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:00) #
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А где же наши Иски, в огромной мать, Российске?
Регистрация: 18.03.2013
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