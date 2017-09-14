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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Петер Бос: мы действовали в обороне недостаточно организованно
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос прокомментировал поражение от "Боруссии" в Лиге чемпионов со счетом 1:3.
"Мы действовали в обороне недостаточно организованно. Мы хорошо начали матч, доминировали и контролировали ход матча, у нас многое получалось. При этом мы оставляли пространство в защите для атак соперника, нам нужно было лучше обороняться. Мы же не смогли этого сделать.
Мы дважды совершили ужасные ошибки в обороне в первом тайме. Мы просто не справились. В следующем матче нужно защищаться лучше", - цитирует специалиста Goal.com.
"Мы действовали в обороне недостаточно организованно. Мы хорошо начали матч, доминировали и контролировали ход матча, у нас многое получалось. При этом мы оставляли пространство в защите для атак соперника, нам нужно было лучше обороняться. Мы же не смогли этого сделать.
Мы дважды совершили ужасные ошибки в обороне в первом тайме. Мы просто не справились. В следующем матче нужно защищаться лучше", - цитирует специалиста Goal.com.
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