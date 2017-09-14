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Сергей Юран: показалось, что игрокам "Спартака" к ногам привязали гири

Бывший форвард "Спартака" Сергей Юран прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" (1:1).

"Несколько ключевых игроков "Спартака" не готовы играть на 100%, это является большой проблемой для команды. Особенно волнует центральная зона и Квинси Промес. Видно, что голландец находится не в лучшем состоянии. Видимо, дело в подготовке к сезону, ведь игроки в команде остались прежние и требования тренера не уменьшились. Но вчера с "Марибором" показалось, что игрокам "Спартака" к ногам привязали гири. Очень похоже, что есть ряд проблем с физической готовностью.

С таким футболом, который показал вчера "Спартак", ему будет очень тяжело в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" и "Севилья" играют совсем на других скоростях. "Спартак" был обязан обыгрывать "Марибор", особенно учитывая стоимость и уровень футболистов.

Понятно, что "Марибор" - это не мальчики для битья. В любом случае нужно было побеждать, если они хотят выйти из группы. Видно, что "Спартаку" сложно даются игры как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Теги: Юран Спартак
Сегодня, 13:09
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№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да чтоб он понимал этот юран!
Массимо К "остался доволен результатом и выступлением"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Юран прав, с физикой беда
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:23) #
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Не к ногам, а между ног.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, по реалиям-3-е место это успех!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:14) #
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online

То были яйца.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все верно сказал. Вообще странный матч, как будто ФНЛ смотрел, а не ЛЧ. Это случайные команды в ЛЧ. Спартак очень плох и вылет в ЛЕ будет бооольшой удачей!!!


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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