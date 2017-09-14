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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Юран: показалось, что игрокам "Спартака" к ногам привязали гири
Бывший форвард "Спартака" Сергей Юран прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" (1:1).
"Несколько ключевых игроков "Спартака" не готовы играть на 100%, это является большой проблемой для команды. Особенно волнует центральная зона и Квинси Промес. Видно, что голландец находится не в лучшем состоянии. Видимо, дело в подготовке к сезону, ведь игроки в команде остались прежние и требования тренера не уменьшились. Но вчера с "Марибором" показалось, что игрокам "Спартака" к ногам привязали гири. Очень похоже, что есть ряд проблем с физической готовностью.
С таким футболом, который показал вчера "Спартак", ему будет очень тяжело в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" и "Севилья" играют совсем на других скоростях. "Спартак" был обязан обыгрывать "Марибор", особенно учитывая стоимость и уровень футболистов.
Понятно, что "Марибор" - это не мальчики для битья. В любом случае нужно было побеждать, если они хотят выйти из группы. Видно, что "Спартаку" сложно даются игры как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов", - цитирует Юрана "Чемпионат".
"Несколько ключевых игроков "Спартака" не готовы играть на 100%, это является большой проблемой для команды. Особенно волнует центральная зона и Квинси Промес. Видно, что голландец находится не в лучшем состоянии. Видимо, дело в подготовке к сезону, ведь игроки в команде остались прежние и требования тренера не уменьшились. Но вчера с "Марибором" показалось, что игрокам "Спартака" к ногам привязали гири. Очень похоже, что есть ряд проблем с физической готовностью.
С таким футболом, который показал вчера "Спартак", ему будет очень тяжело в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" и "Севилья" играют совсем на других скоростях. "Спартак" был обязан обыгрывать "Марибор", особенно учитывая стоимость и уровень футболистов.
Понятно, что "Марибор" - это не мальчики для битья. В любом случае нужно было побеждать, если они хотят выйти из группы. Видно, что "Спартаку" сложно даются игры как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов", - цитирует Юрана "Чемпионат".
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