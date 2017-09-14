Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (8)
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (8)
12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (27)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (27)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (17)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (17)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (18)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (18)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (38)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (38)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал инцидент с броском файера на поле во время матча Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак".
"Надо узнать, что написал делегат УЕФА в своем рапорте после матча "Марибор" - "Спартак", чтобы понять, какие санкции могут грозить российскому клубу. После брошенного файера судья не прекратил ход встречи, а значит, скорее всего, этот эпизод будет рассматриваться как использование и бросание пиротехники.
Если бы главный арбитр посчитал, что ситуация на трибунах опасна для участников матча, то он бы прекратил встречу и увел команды", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
"Надо узнать, что написал делегат УЕФА в своем рапорте после матча "Марибор" - "Спартак", чтобы понять, какие санкции могут грозить российскому клубу. После брошенного файера судья не прекратил ход встречи, а значит, скорее всего, этот эпизод будет рассматриваться как использование и бросание пиротехники.
Если бы главный арбитр посчитал, что ситуация на трибунах опасна для участников матча, то он бы прекратил встречу и увел команды", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.