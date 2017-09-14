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Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал инцидент с броском файера на поле во время матча Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак".

"Надо узнать, что написал делегат УЕФА в своем рапорте после матча "Марибор" - "Спартак", чтобы понять, какие санкции могут грозить российскому клубу. После брошенного файера судья не прекратил ход встречи, а значит, скорее всего, этот эпизод будет рассматриваться как использование и бросание пиротехники.

Если бы главный арбитр посчитал, что ситуация на трибунах опасна для участников матча, то он бы прекратил встречу и увел команды", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Григорьянц Спартак
Сегодня, 13:58
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