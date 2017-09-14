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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Гаврилов: ничьей с "Марибором" "Спартак" серьезно осложнил себе ситуацию
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поразмышлял о перспективах красно-белых в Лиге чемпионов после первого тура, в котором они накануне упустили победу в матче со словенским «Марибором».
- Матч увидеть не удалось, - начал Гаврилов. - В тот момент как раз возвращался из Твери. Там открывали футбольную школу. Я был на открытии. Сейчас буду наверстывать упущенное: смотреть игры Лиги чемпионов, которые не смог увидеть. Был ли удивлен результатом 1:1 и упущенной победой? Понятно, что такой счет устраивать не может. Но игра у «Спартака» нестабильна. И матчи чемпионата показывают, что не очень у них сейчас все гладко. Тем не менее, у второго противостояния — матча между «Ливерпулем» и «Севильей» тоже был ничейный результат. Но после упущенной победы ситуация для «Спартака» осложнилась. С «Ливерпулем» ведь гораздо сложнее придется. Ну, если за третью строчку ухватятся... Спартаковцам, естественно, вторую встречу с «Марибором» надо выигрывать. Ну и, конечно, смотреть, как будут складываться дела в играх с «Ливерпулем» и «Севильей».
- У «Ливерпуля», видимо, сейчас какие-то проблемы. В Английской премьер-лиге он уступил «Манчестер Сити» 0:5...
- Понятно, конечно, что «Манчестер Сити» это не «Марибор», но и не «Спартак» даже. Но не думаю, что этот матч является объективным показателем. Бывают такие неудачные дни, бывают такие матчи. Но хороших примеров, когда игры с видными европейскими командами для нас складывались хорошо, - немало. Хотя бы свежий, когда «Ростов» «Баварию» обыграл в Лиге чемпионов. Порой и команды уровня «Баварии» не могут отыграться. Посмотрим, как дальше будут складываться дела у «Спартака».
- Денис Глушаков, пропустит из-за травмы около двух недель. Насколько серьезна для «Спартака» эта потеря?
- Конечно, она будет ощутима. Считаю, что для «Спартака» это действительно потеря. Хотя в любой команде должна быть полноценная замена. В футболе ведь много непредвиденных ситуаций. Поэтому я думаю, что замену все равно должны найти. Может быть, неполноценную, но найдут. Посмотрим, как это будет.
- Матч увидеть не удалось, - начал Гаврилов. - В тот момент как раз возвращался из Твери. Там открывали футбольную школу. Я был на открытии. Сейчас буду наверстывать упущенное: смотреть игры Лиги чемпионов, которые не смог увидеть. Был ли удивлен результатом 1:1 и упущенной победой? Понятно, что такой счет устраивать не может. Но игра у «Спартака» нестабильна. И матчи чемпионата показывают, что не очень у них сейчас все гладко. Тем не менее, у второго противостояния — матча между «Ливерпулем» и «Севильей» тоже был ничейный результат. Но после упущенной победы ситуация для «Спартака» осложнилась. С «Ливерпулем» ведь гораздо сложнее придется. Ну, если за третью строчку ухватятся... Спартаковцам, естественно, вторую встречу с «Марибором» надо выигрывать. Ну и, конечно, смотреть, как будут складываться дела в играх с «Ливерпулем» и «Севильей».
- У «Ливерпуля», видимо, сейчас какие-то проблемы. В Английской премьер-лиге он уступил «Манчестер Сити» 0:5...
- Понятно, конечно, что «Манчестер Сити» это не «Марибор», но и не «Спартак» даже. Но не думаю, что этот матч является объективным показателем. Бывают такие неудачные дни, бывают такие матчи. Но хороших примеров, когда игры с видными европейскими командами для нас складывались хорошо, - немало. Хотя бы свежий, когда «Ростов» «Баварию» обыграл в Лиге чемпионов. Порой и команды уровня «Баварии» не могут отыграться. Посмотрим, как дальше будут складываться дела у «Спартака».
- Денис Глушаков, пропустит из-за травмы около двух недель. Насколько серьезна для «Спартака» эта потеря?
- Конечно, она будет ощутима. Считаю, что для «Спартака» это действительно потеря. Хотя в любой команде должна быть полноценная замена. В футболе ведь много непредвиденных ситуаций. Поэтому я думаю, что замену все равно должны найти. Может быть, неполноценную, но найдут. Посмотрим, как это будет.
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