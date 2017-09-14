20 тысяч болельщиков "Кельна" приехали в Лондон на матч с "Арсеналом"

Сегодня в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" примет "Кельн".Как сообщает The Guardian, в Лондон приехали 20 тысяч болельщиков немецкого клуба. Сегодняшняя игра станет для немецкого клуба первой в еврокубковом турнире за последние 20 лет.Для "Кельна" было выделено всего 3 тысячИ билетов на стадион "Эмирейтс".