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20 тысяч болельщиков "Кельна" приехали в Лондон на матч с "Арсеналом"

Сегодня в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" примет "Кельн".

Как сообщает The Guardian, в Лондон приехали 20 тысяч болельщиков немецкого клуба. Сегодняшняя игра станет для немецкого клуба первой в еврокубковом турнире за последние 20 лет.

Для "Кельна" было выделено всего 3 тысячИ билетов на стадион "Эмирейтс".
Теги: Кельн Арсенал
Сегодня, 21:12
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