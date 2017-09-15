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Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц

Полузащитник "Арарата" Алексей Ребко рассказал, почему согласился выступать за команду из второго дивизиона.

"Я пришел в "Арарат", потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель – выйти в премьер-лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше.

Я получаю в "Арарате" меньше, чем в "Луче-Энергии" – меньше полумиллиона рублей в месяц", – передает слова Ребко канал "ЛетМиСпик".
Теги: Арарат Ребко
Сегодня, 13:44
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№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Не прав был Федун, не прав. Ребко, ты хороший парень не для 15-го места в РФПЛ, а хороший парень для КФК.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12) #
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online

Цитата: Riders1990
Эх,знать бы что через 15 лет 400 тысяч руб для футболиста ПФЛ будут копейками,не бросил бы заниматься футболом в 10 лет...

Ребко бы тоже не бросил лет 10 назад. если бы знал, что в Динамо можно, как Погребняк, просто тренироваться и получать за это 10млн в месяц))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх,знать бы что через 15 лет 400 тысяч руб для футболиста ПФЛ будут копейками,не бросил бы заниматься футболом в 10 лет...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто такой?
Регистрация: 6.02.2008
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:00) #
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online

Цитата: safonas
бедняга, играет за одни амбиции... давайте может поможем ему материально, скинемся

сейчас скину тебе номер счета


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: safonas (Сегодня, 13:52) #
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  •  (2)

бедняга, играет за одни амбиции... давайте может поможем ему материально, скинемся


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
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online

погонять мяч с друзьями и получить 499 тысяч сущая ерунда, блин, забыл, нужно же еще иногда тренироваться


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 13:49) #
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С такой заработной платой (500 000 руб.)!!!, во втором дивизионе!!!, - в России никогда не будет игроков высокого европейского уровня.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Бедный ! Пенсионерам нашим об этом не говори !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:46) #
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online

Действительно, копейки...
Остаётся за горку играть...
Регистрация: 26.01.2007
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