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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (10)
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Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц
Полузащитник "Арарата" Алексей Ребко рассказал, почему согласился выступать за команду из второго дивизиона.
"Я пришел в "Арарат", потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель – выйти в премьер-лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше.
Я получаю в "Арарате" меньше, чем в "Луче-Энергии" – меньше полумиллиона рублей в месяц", – передает слова Ребко канал "ЛетМиСпик".
"Я пришел в "Арарат", потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель – выйти в премьер-лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше.
Я получаю в "Арарате" меньше, чем в "Луче-Энергии" – меньше полумиллиона рублей в месяц", – передает слова Ребко канал "ЛетМиСпик".
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