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Сергей Овчинников: считаю, ЦСКА прошел первый этап сезона не так плохо

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о старте армейцев в нынешнем сезоне.

"Считаю, что первый этап сезона мы прошли не так плохо. У нас была крайне важная задача - попасть в группу Лиги чемпионов, и мы с ней справились.

На мой взгляд, в первенстве России наше отставание от "Зенита" и "Локомотива" не столь велико. Скорее, три наших поражения носили случайный характер, их можно объяснить стечением обстоятельств. По всем параметрам в этих встречах мы должны были побеждать, но так бывает в футболе, что команда, владеющая большим преимуществом, неожиданно уступает.

Хочу призвать армейских болельщиков не отчаиваться: уверен, что мы выправим ситуацию, и три проигранных матча так и останутся последними домашними поражениями в сезоне", - передает слова Овчиникова "Спорт день за днем".
Теги: Овчинников ЦСКА
Сегодня, 12:26
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