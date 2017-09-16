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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Овчинников: считаю, ЦСКА прошел первый этап сезона не так плохо
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о старте армейцев в нынешнем сезоне.
"Считаю, что первый этап сезона мы прошли не так плохо. У нас была крайне важная задача - попасть в группу Лиги чемпионов, и мы с ней справились.
На мой взгляд, в первенстве России наше отставание от "Зенита" и "Локомотива" не столь велико. Скорее, три наших поражения носили случайный характер, их можно объяснить стечением обстоятельств. По всем параметрам в этих встречах мы должны были побеждать, но так бывает в футболе, что команда, владеющая большим преимуществом, неожиданно уступает.
Хочу призвать армейских болельщиков не отчаиваться: уверен, что мы выправим ситуацию, и три проигранных матча так и останутся последними домашними поражениями в сезоне", - передает слова Овчиникова "Спорт день за днем".
"Считаю, что первый этап сезона мы прошли не так плохо. У нас была крайне важная задача - попасть в группу Лиги чемпионов, и мы с ней справились.
На мой взгляд, в первенстве России наше отставание от "Зенита" и "Локомотива" не столь велико. Скорее, три наших поражения носили случайный характер, их можно объяснить стечением обстоятельств. По всем параметрам в этих встречах мы должны были побеждать, но так бывает в футболе, что команда, владеющая большим преимуществом, неожиданно уступает.
Хочу призвать армейских болельщиков не отчаиваться: уверен, что мы выправим ситуацию, и три проигранных матча так и останутся последними домашними поражениями в сезоне", - передает слова Овчиникова "Спорт день за днем".
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