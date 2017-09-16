Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Суонси"

"Тоттенхэм" и "Суонси" сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

5 тур

"Тоттенхэм" - "Суонси Сити" 0:0

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко (Орье, 63), Эриксен, Алли, Мин (Льоренте, 74), Кейн

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Хорн (Рутледж, 85), Клукас, Саншеш (Фер, 58), Кэрролл, Абрахам (Бони, 72), Айю

Предупреждения: ван дер Хорн, 63, Кэрролл, 86, Алдервейрелд, 88, Рутледж, 90+3
Теги: Тоттенхэм Суонси
Сегодня, 21:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.