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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
19:38
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Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (4)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (3)
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16:11
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"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Суонси"
"Тоттенхэм" и "Суонси" сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
5 тур
"Тоттенхэм" - "Суонси Сити" 0:0
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко (Орье, 63), Эриксен, Алли, Мин (Льоренте, 74), Кейн
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Хорн (Рутледж, 85), Клукас, Саншеш (Фер, 58), Кэрролл, Абрахам (Бони, 72), Айю
Предупреждения: ван дер Хорн, 63, Кэрролл, 86, Алдервейрелд, 88, Рутледж, 90+3
Чемпионат Англии
5 тур
"Тоттенхэм" - "Суонси Сити" 0:0
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Дайер, Сиссоко (Орье, 63), Эриксен, Алли, Мин (Льоренте, 74), Кейн
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Хорн (Рутледж, 85), Клукас, Саншеш (Фер, 58), Кэрролл, Абрахам (Бони, 72), Айю
Предупреждения: ван дер Хорн, 63, Кэрролл, 86, Алдервейрелд, 88, Рутледж, 90+3
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