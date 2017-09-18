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Уэйн Руни: надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни извинился за свое вождение в нетрезвом состоянии.

"Это было неправильно. Выражаю сожаление перед своей семьей, тренером, руководством и всеми сотрудниками "Эвертона". Я хочу попросить прощения у болельщиков и всех, кто поддерживал меня.

Да, я принимаю приговор суда. Надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу", - цитирует Руни "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист был приговорен к 100 часам неоплачиваемого труда и лишен водительских прав сроком на два года.
Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 14:59
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(0)
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
да ладно там с работами, что жена то? вернулась?
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (1)

В Москве тебя ждут очень.....на общественных работах ......в команде Сборной Киргизии.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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