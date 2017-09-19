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Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер покинул свой пост

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер ушел в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

44-летний специалист возглавил команду летом 2016 года.

После 7 туров "Андерлехт" идет на 9-м месте.
Теги: Андерлехт
Сегодня, 06:18
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