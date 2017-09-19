Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Атлетико", информирует FootMercato.

Сообщается, что мадридский клуб решил воспользоваться ситуацией с конфликтом уругвайца с форвардом Неймара.

В текущем сезоне Кавани отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 8 матчах за "ПСЖ".
Теги: Кавани ПСЖ Атлетико Трансферы
Вчера, 23:06
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а Диего Косту-в ПСЖ?
Вариант,однако.... fearful


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (1)

Двоим Медведям в одной берлоге конечно не жить....Один уйдёт....конечно это Кавани....за Неймара сумасшедшие деньги заплатили...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.