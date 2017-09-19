Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Атлетико", информирует FootMercato.Сообщается, что мадридский клуб решил воспользоваться ситуацией с конфликтом уругвайца с форвардом Неймара.В текущем сезоне Кавани отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 8 матчах за "ПСЖ".