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ЦСКА назвал стартовый состав на игру с "Авангардом"

ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с "Авангардом".

ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, Натхо, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
Теги: ЦСКА Авангард
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 16:33) #
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online

Цска на выход
Регистрация: 15.10.2016
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