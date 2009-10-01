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"Краснодар" сделал заявление по поводу инцидента с фанатами "Зенита"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Леонидович Хашиг прокомментировал инцидент с болельщиками из Санкт-Петербурга, произошедший на матче 11-го тура Чемпионата России "Краснодар" – "Зенит".

"По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10 % мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК "Зенит" и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК "Зенит" им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками "Зенита". И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики "Зенита" недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь", - передает слова Хашига пресс-служба "быков".
Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 14:59
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№16 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 16:24) #
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online

Campos,
на чьи деньги строили Открытие-Арену?На бабки Открытие банка и Лукойла!...на чьи бабки строили стадион Краснодар? на личные деньги Галицкого!А тот, кто хозяин и устанавливает правила!в регламенте написано-"клуб делает запрос у гостей на кол-во мест для болельщиков, но не более 10%"..."НЕ более!!!!а менее, если никто не приехал-можно!...Так Галицкий всегда делает-это просто фанаты Зенита впервые с этим столкнулись...вообще ценовая политика Краснодара многим не нравится-билеты довольно дороги для провинции...


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№15 Написал: nutstakerpd Краснодар (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dekkaktus
чет я не видел, что бы на петровском, для болел Краснодара оставляли 1800 мест, вечно продавали все, в лучшем случае 300мест оставляли...

Фанатов Краснодара и 300 набирается с трудом на фанатский сектор. Без обид


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Only RUSSIA & ZENIT
Регистрация: 27.01.2011
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
А если в день игры придет вдруг местных еще 2 тыс. болельщиков Зенита

Каком смешной Чарли.Ты это серьёзно? Какие болелы Зенита в других городах,кроме окрестностей Ленинграда? Да вы секта!!!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Питерцы, че вы ноите, чет я не видел, что бы на петровском, для болел Краснодара оставляли 1800 мест, вечно продавали все, в лучшем случае 300мест оставляли...

Чет мясу в прошлом году никто не помешал под 15к мест выкупить на стадионе
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 16:12) #
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online

tfu,
а как вообще узнать клубу сколько фанатов приедет???вы хоть думайте что пишите!...или быки должны всех, кто запишется фанатом Зенита бесплатно пропускать?...нет фанатов в заявке-иди как все покупай билет!


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№11 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное Краснодар не прав.
Относительно Открытие Арены, например, сколько бы народу не приехало из гостей на матч, Специальный 10% сектор всегда за ними. И туда никто чужой не попадёт, и билеты туда в открытую продажу не поступят.
Регистрация: 26.12.2008
№10 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 16:07) #
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online

KolpinoOnTour,
ты не попал, мой маленький?че ругаешься?это даже не практика-это Регламент РФПЛ!...или ты думаешь в Питере больше, чем положено, приезжих фанатов пускают?...фанатские формирования(по крайне мере нормальные) всегда дают заявку в клуб...а те, кто самостоятельно или из регионов приезжают-покупают билеты как все!...а иначе ты что предлагаешь-я типа приеду в Питер, куплю зенитовский шарф, приду на Зенит-Арену и заявлю мол я фанат, пропустите меня бесплатно!!!!...бред...
З.Ы. Минус без объяснений своей позиции только конченые дауны ставят.


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№9 Написал: kungur (Сегодня, 15:46) #
  • +2
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Бывает...Но можно и тех и тех понять...Будет уроком на будущее...
Регистрация: 25.09.2017
№8 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 15:46) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Зенит»
Звиздорасы краснодЫрские!! "НЕ МЕНЕЕ 10% СТАДИОНА"!!! Какой наКуй ответ от Зенита? От куда фк Зенит знает сколько приедет фанов с Питера,и сколько (тем более)будет региональщиков, если билеты НЕ были в продаже и подсчёт НИКТО не вёл?!!! Около 10 раз лично был на выезде в Краснодаре.. на быках,на кубани,на супер кубке .. и всегда посещаемость была запредельная от Зенита и составляла не 1000 а ТЫСЯЧИ!!!
Дебилы .лядь! angry


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
культурные бакланы joy
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Faraon13 (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Виноват, конечно, Краснодар в ситуации с местами. Вообще очень странный подход. Ну прислали информпацию из Питера, и что? А если в день игры придет вдруг местных еще 2 тыс. болельщиков Зенита и потребует законные билеты в сектор, где должен быть резерв мест ан 3000 тыс.? К Краснодару большие вопросы. Обязаны зарезервировать 10% - изволте, будьте любезны, как говорится...

конечно Краснодар виноват,у вас как у нормальных спросили,сколько?что мешало заказать больше?Галицкий бесплатно все равно билеты давал,а раз нужно ВАМ 1000 ,получите,а остальное в продажу,ему Газпром деньги даром не дает,все сам зарабатывает,так что спрашивайте с тех,кто билеты заказывал.
Регистрация: 25.04.2017
№5 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
не правильно так себя вести конечно
Регистрация: 18.08.2013
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:21) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как вообще можно узнать сколько человек приедет, если билеты выдаются бесплатно и на месте?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Виноват, конечно, Краснодар в ситуации с местами. Вообще очень странный подход. Ну прислали информпацию из Питера, и что? А если в день игры придет вдруг местных еще 2 тыс. болельщиков Зенита и потребует законные билеты в сектор, где должен быть резерв мест ан 3000 тыс.? К Краснодару большие вопросы. Обязаны зарезервировать 10% - изволте, будьте любезны, как говорится...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: grisha (Сегодня, 15:14) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Дикие люди из культурной столицы !

Пидорасты, получившие прописку моего города, никогда не станут людьми этого города
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:09) #
  • -6
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Дикие люди из культурной столицы ! Эк их нахаляву растащило !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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