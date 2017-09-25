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"Вильярреал" назвал имя нового главного тренера

"Вильярреал" объявил имя нового главного тренера команды. Им станет Хави Кальеха, ранее возглавлявший "Вильярреал Б".

Специалист сменил Франа Эскрибу, который в понедельник был отправлен в отставку.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 15:49
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