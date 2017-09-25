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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гаджи Гаджиев: вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "СКА-Хабаровск" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России.
"Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч. Может быть в силу того, что мы слишком часто ошибались во втором тайме. По крайней мере, мы очень часто в первом тайме прессингуем, поэтому, может, во втором тайме слишком низко присели. На контратаках вроде забили, а ощущение, будто много ситуаций, когда теряли мяч на ровном месте. Команду просто поздравил с победой", - сказал Гаджиев.
"Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч. Может быть в силу того, что мы слишком часто ошибались во втором тайме. По крайней мере, мы очень часто в первом тайме прессингуем, поэтому, может, во втором тайме слишком низко присели. На контратаках вроде забили, а ощущение, будто много ситуаций, когда теряли мяч на ровном месте. Команду просто поздравил с победой", - сказал Гаджиев.
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